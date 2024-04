CALENDAR ORTODOX 2023: Intrarea Domnului in Ierusalim. Sfinții…

CALENDAR ORTODOX 2023: Intrarea Domnului in Ierusalim. Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru Sfinții Iason și Sosipatru au facut parte din cei Șaptezeci de Apostoli ai Mantuitorului. Despre Sfinții Apostoli lason și Sosipatru aflam din Epistola catre Romani a Sfantului Apostol Pavel, unde acesta ii numește de un neam cu el (Romani 16;21). Sfantul Apostol Iason a fost numit Episcop al orașului Tars de catre Sfantul Apostol Pavel,