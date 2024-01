Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer polar pune stapanire pe Romania. Meteorologii ANM au emis avertizare cod galben de ninsori și viscol pentru Moldova, Dobrogea și jumatatea de est a Munteniei. Sunt așteptate ninsori inclusiv la București. Meteorologii ANM au emis o INFORMARE METEOROLOGICA pentru intervalul 7 ianuarie,…

- Poliția de Frontiera informeaza ca, in PTF Sculeni cresc valorile de trafic pe direcția de ieșire din R. Moldova, la intrarea in Romania. „S-a format ambuteiaj dintr-un punct de trecere in altul”, au scris reprezentanții de la frontiera.

- Ninsorile se intorc in Romania! Vremea se racește simțitor in aproape toata țara. Un nou ciclon mediteranean va aduce inca un val de ploi și ninsori moderate in Romania, incepand de miercuri, 6 decembrie. De aceasta data, cele mai mari cantitați de precipitații sunt așteptate in jumatatea sudica a țarii.…

- Un ciclon mediteranean va aduce un nou val de ploi și ninsori moderate in Romania, incepand de miercuri, 6 decembrie. De aceasta data, cele mai mari cantitați de precipitații sunt așteptate in jumatatea sudica a țarii. Deși cateva ploi și ninsori locale vor fi posibile inca de miercuri dimineața in…

- La 1 decembrie 2023, Romania nu are nicio autostrada care sa lege provinciile istorice iar magistralele CFR din Muntenia, Moldova și Transilvania nu au ajuns nici pana acum sa fie complet modernizate.

- Desi in scadere fata de intervalul precedent, temperaturile se vor situa in continuare peste cele specifice la aceasta data. Va ploua in Maramures, Transilvania, Moldova, local in Oltenia, Muntenia si Dobrogea si pe arii restranse in Banat si Crisana.

- Pe 10 noiembrie 1940, Romania a fost zguduita de un cutremur de proporții, avand epicentrul in Vrancea. Acest seism, cu o magnitudine de 7,6 grade Richter, s-a declanșat la ora 3:39 dimineața, originand la o adancime de aproximativ 133 kilometri. A avut efecte distructive in Moldova centrala și sudica,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, in Belgia, ca noi, Romania, ne dorim pentru Moldova si Ucraina ca aderarea sa se produca repede, dar asta nu inseamna de azi pe maine si a precizat ca si statele care sunt deja UE trebuie sa se pregateasca suplimentar pentru aceasta aderare. Șeful statului…