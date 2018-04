Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de politica externa a Senatului SUA a aprobat luni numirea lui Mike Pompeo ca secretar de stat, informeaza Reuters. Pompeo, inca director al CIA (Central Intelligence Agency, serviciul de spionaj american), a fost desemnat de presedintele Donald Trump ca succesor al lui Rex Tillerson la conducerea…

- Arabia Saudita este pregatita sa trimita trupe in Siria care sa se alature coalitiei coordonate de Statele Unite, a anuntat, marti, Adel al-Jubeir, ministrul saudit de Externe, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Atacurile lansate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta nu vor descuraja Damascul in lupta sa impotriva gruparilor insurgente, a anuntat, sambata, Armata siriana, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In cadrul unui comunicat transmis de televiziunea publica, Armata siriana…

- Comisia Europeana a dat asigurari ca promovarea controversata a fostului sef de cabinet al presedintelui Jean-Claude Juncker, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al executivului comunitar, a fost 'in deplina conformitate' cu procedurile in vigoare, transmite AFP. Numirea fulger…

- Vizita planificata la Washington a ministrului de externe turc Mevlut Cavusoglu pe 19 martie a fost amanata, a anuntat purtatorul sau de cuvant joi, dupa decizia Statelor Unite de a-l inlocui pe secretarul de stat Rex Tillerson, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant citat nu a precizat…

- Turcia vrea sa continue relatiile bune cu Statele Unite, dar noul secretar de Stat american, Mike Pompeo, trebuie sa invete ca Ankara merita respect, a afirmat miercuri Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe.