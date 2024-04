Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, lumea intreaga a celebrat, pe 7 aprilie, Ziua Mondiala a Sanatații, zi in care s-au implinit 76 de ani, de la inființarea Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Evenimentele care au marcat aceasta zi s-au desfașurat sub sloganul ”Sanatatea mea, dreptul meu”. Articol publicat in Jurnalul…

- Ministrul sanatații, Alexandru Rafila (62 de ani), profesor de microbiologie la Facultatea de Medicina Carol Davila, a declarat ca actualul candidat PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu (49 de ani), i-a spus ca i-a fost student.„Dansul mi-a spus ca a fost studentul meu. Eu am avut mii de…

- Ziua Mondiala a Sanatații este marcata anual pe data de 7 aprilie, fiind un eveniment inițiat de Organizația Mondiala a Sanatații. Sanatatea este un drept fundamental al oricarei ființe umane. Sanatatea ca drept al omului este recunoscuta in Constituția OMS (1948), Declarația Universala a Drepturilor…

- "De Ziua Mondiala a Sanatatii, transmit multumiri si urari de bine tuturor medicilor si angajatilor din sistemul medical din Constanta. Ei sunt eroii nevazuti din fiecare zi. Si, pentru ca astazi celebram Sanatatea, mai adaug doar atat", transmite primarul Constantei, Vergil Chitac.Noul Spital modular…

- Ziua Mondiala a Sanatatii este sarbatorita inca din anul 1950. In acest an, ca raspuns la provocarile reprezentate de conflicte, criza climatica și consecințele negative ale acestora asupra starii de sanatate, ZIUA MONDIALA A SANATATII are ca tema „Sanatatea mea, dreptul meu”. Sanatatea este un drept…

- In ultimele decenii, cercetarile in domeniul sanatații au evidențiat din ce in ce mai mult importanța alegerii alimentației potrivite pentru prevenirea și managementul bolilor cronice. Un studiu realizat recent de cercetatorii in domeniu a adus in prim-plan beneficiile consumului de iaurt in reducerea…

- Ovidiu Cupșa, candidatul formațiunii AUR pentru Primaria municipiului Constanța, afirma, intr-un video pe Facebook, ca cineva care sufera de depresie „nu a luat destula bataie cand era mic”, relateaza HotNews. Declarația lui are loc in contextul in care Romania se confrunta cu un val alarmant de violența…

- Sanatatea mureșeana a beneficiat in ultimul an și jumatate de investiții in valoare totala de peste un miliard de lei, a anunțat vineri, 8 martie, pentru cotidianul Zi de Zi, deputatul social-democrat Corneliu Florin Buicu, vicepreședinte al Comisiei de sanatate și familie din Camera Deputaților. Bani…