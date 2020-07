Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, sambata, in timpul unei discutii cu presa, faptul ca va scoate la licitatie celebra geaca Top Gun, scrie Romania TV. Ministrul Marcel Vela a facut declaratii in fata presei referitoare la inundatiile devastatoare din Caras Severin si Timis. In cadul conferintei,…

- La evenimentul organizat la Buzau de Centenarul Tratatului de la Trianon, Arhiepiscopul Ciprian și-a exprimat speranța ca acest tip de manifestari sa rezoneze mai ales in inimile tinerilor și copiilor care pacatuiesc de multe ori prin dispreț fața de valorile propriului neam.Arhiepiscopul…

- Premierul Ludovic Orban a participat in aceasta dimineata la plecarea in SUA a echipei formata din 15 specialiști din Ministerul Apararii Naționale. Aceasta echipa va oferi sprijin autoritaților statului Alabama, in contextul masurilor de combatere a epidemiei de COVID-19. Spaecialistii romani au plecat…

- Klaus Iohannis acuza PSD de iresponsabilitate pentru ca ar intentiona sa demita Guvernul Orban in plina pandemie. Reactia presedintelui vine la o zi dupa ce Marcel Ciolacu a afirmat ca social-democratii iau in calcul introducerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban, insa in niciun caz…

- Romania se pregateste de relaxare. Dar un studiu recent provoaca ingrijorare peste tot in lume. Virusul a suferit mutatii, iar tulpina care circula in prezent, pe continent dar si peste Ocean, ar fi mult mai contagioasa.

- Cap Limpede, stiri adevarate: Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat sambata ca „Voi face tot ce este posibil ca, la urmatoarele evaluari ale agentiilor de rating, Romania sa revina la perspectiva stabila sau chiar direct la pozitiv”. Moody’s a inrautatit perspectiva de tara in principal…

- Mihai Copaceanu: Riscuri post-pandemie pentru tineri sunt multiple corespunzator ariei afectate: emotional, familial, educational, social. O sa fac referire direct la raspunsurile tinerilor. Spre exemplu, cifrele sondajului meu arata ca aproape 40- dintre tineri nu pot dormi noaptea, 41- se simt mai…

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz a anuntat ca in sedinta online a Camerei Deputaților, de joi, impreuna cu ceilalti parlamentari PSD, a votat adoptarea mai multor proiecte legislative pentru protejarea și sprijinirea economiei din Romania, a populației in general și a medicilor in ...