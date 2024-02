Senatorul Dan Ivan: cerem eliminarea impozitului suplimentar de 10% pentru concediile medicale! Deputații USR au depus in Parlament un proiect de lege care elimina impozitul suplimentar de 10% pe concediile medicale. „Taxa inventata se aplica de o luna și a scazut deja cu 10% veniturile a peste 4.000 de mame, angajate care abia au nascut, 9.000 de femei insarcinate cu sarcini cu risc, 25.000 de parinți. Angajații, in momentul in care-și iau concediu medical, vor primi cu 10% mai puțini bani. Totul, ca sa aiba ei bani de pensii speciale. Am semnalat aceasta nedreptate ,ascunsa, in OUG-ul de anul trecut și am sesizat Avocatul Poporului sa o atace la CCR. Acum, am depus și o lege in Parlament.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

