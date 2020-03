Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Australiei, Peter Dutton, unul din membrii cei mai importanti ai guvernului, a anuntat vineri ca este internat in spital dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, transmite AFP. In guvern, Dutton raspunde de politica foarte restrictiva a Australiei in materie de imigratie…

- Senatorul Vergil Chitac comenta ironic, in urma cu o zi, zvonurile potrivit carora ar fi infectat cu virusul COVID-19. Astazi, dupa ce testul a iesit pozitiv, parlamentarul nu a avut nici macar bunul simt sa isi ceara scuze pentru ca a pus in pericol tot Parlamentul, Guvernul si pe jurnalistii care…

- Autoritatile romane au anuntat vineri noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus, intre ele aflandu-se si un senator roman din Constanta. Senatorul Vergil Chițac (57 de ani) a iesit pozitiv la testul pentru COVID – 19. „Da, va confirm informația. Senatorul Chițac a facut testul pentru coronavirus, așa…

- Formula 1 este afectata de coronavirus. Un mecanic de laMcLaren a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Astfel, echipa britanica a anunțat ca se retrage din prima cursa a sezonului 2020, Marele Premiu al Australiei, de la Melbourne."Un membru al echipei a fost depistat pozitiv și ulterior plasat in carantina.…

- In urma testelor realizate la Timișoara, in cursul zilei de 5 martie 2020, asupra persoanelor cu care a intrat in contact tanarul de 16 ani, infectat cu noul coronavirus, a fost depistat un nou caz pozitiv, anunta Grupul de Comunicare Strategica.Persoana confirmata pozitiv cu noul coronavirus…

- In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al cincilea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre unul dintre contacții barbatului de 47 de ani, din Timișoara, care a fost depistat pozitiv in cursul zilei de ieri. Mai precis, este nepotul acestuia in varsta de 16 ani. Conform…

- Epidemia de coronavirus face victime și in randul jucatorilor. Un fotbalist de la Pianese, club din Serie C (Italia), a acuzat simptome de gripa sambata trecuta, iar miercuri, 26 februarie, a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19. In jurul orei 3 dimineața, in locuința sa din Abbadia San Salvatore,…

- "Cu privire la situatia cetatenilor romani aflati la bordul navelor de croaziera Diamond Princess si Westerdam, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: Ambasada Romaniei la Tokyo a fost notificata de catre Ministerul de Externe al Japoniei ca un cetatean roman de pe nava de croaziera…