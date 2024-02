Stiri pe aceeasi tema

- Paul Pogba, starul nationalei Frantei si al lui Juventus, a fost suspendat provizoriu dupa ce a fost depistat pozitiv la o substanța interzisa, a anunțat Tribunalul național antidoping din Italia (NADO).

- Fotbalistul internațional francez Paul Pogba, mijlocaș la echipa Juventus, a fost supus unei sancțiuni in urma unui test antidoping. Pe 20 august, dupa meciul impotriva echipei Udinese (3-0), din prima etapa, in care a fost rezerva neutilizata, Pogba a fost gasit pozitiv la testosteron. Contraexpertiza…

- Mijlocasul francez Paul Pogba, testat pozitiv la testosteron in august 2023, a fost condamnat la patru ani de suspendare de catre tribunalul antidoping italian, a anuntat, joi, clubul de fotbal Juventus Torino pentru AFP, citata de Agerpres.

- Nicolo Fagioli, 23 de ani, mijlocașul lui Juventus exclus șapte luni in scandalul pariurilor care a lovit Italia in toamna trecuta, e obligat sa participe la minimum zece intalniri publice in care sa vorbeasca despre dependența sa de jocuri de noroc. Pe 19 octombrie, plin scandal al pariurilor in Italia,…

- Șofer din Alba, testat pozitiv pentru substanțe psihoactive, de polițiștii din Sibiu. Unde a fost depistat Un tanar din Alba a fost testat pozitiv pentru substanțe psihoactive, de polițiștii din Sibiu. S-a intamplat joi, 8 februarie in jurul orei 21.00. Cazul a fost prezentat de reprezentații IPJ Sibiu,…

- Patinatoarea rusa Kamila Valieva, in varsta de 17 ani, campioana olimpica pe echipe la Jocurile Olimpice din 2022, a fost suspendata timp de patru ani pentru dopaj, a anuntat, luni, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), potrivit news.roEa a fost testata pozitiv cu trimetazidina (interzisa de Agentia…

- Inca o suspendare de patru ani pentru dopaj. Este vorba, mai exact, de atletul italian Ahmed Abdelwahed. Pe langa suspendare, sportivul s-a ales și cu deposedarea de medalia de argint de la Campionatele Europene din 2022 pentru incalcarea regulilor antidoping, a anuntat joi Unitatea de Integritate a…

- Parchetul antidoping italian a cerut o suspendare de patru ani pentru jucatorul formatiei Juverntus Torino, Paul Pogba, care a fost depistat pozitiv la testosteron in luna august, informeaza, joi, Gazzetta dello Sport.Campionul mondial din 2018 a fost depistat pozitiv la testosteron cu ocazia meciului…