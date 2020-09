Senatorii SUA fac apel la Netflix să nu adapteze romanul unui autor chinez de succes ​Cinci senatori republicani americani au cerut Netflix sa-și reconsidere decizia de a adapta romanul bestseller al autorului chinez Liu Cixin &"Problema celor trei corpuri&", șocat de declarațiile sale care vizeaza uigurii, potrivit AFP.



Într-o scrisoare trimisa senatorilor vineri și publicata de mai multe ziare americane, Netflix a asigurat ca nu îi împartașește punctul de vedere, dar a subliniat ca romanul sau seria nu au nicio legatura cu cuvintele sale.



Senatorul de Tennessee, Marsha Blackurn, se refera la comentariile facute de romancier într-un interviu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

