- Impacarea istorica dintre Coreea de Nord si Statele Unite ale Americii este ca o poveste de dragoste cu nabadai. Niciuna dintre parti nu cedeaza, ba Donald Trump loveste cu pumnul in masa inainte de a-l intalni pe Kim Jong-un. In contextul evolutiei ultimelor evenimente din peninsula, nu putine sunt…

- Cei trei americani eliberati din închisorile nord-coreene au revenit în Statele Unite. Fostii prizonieri au fost asteptati la aeroport chiar de Donald Trump, care a anuntat ca gestul dictatorului Kim Jong-un poate reprezenta un mare pas înainte

- „Societatea umana se confrunta cu o alegere majora de a se deschide sau de a se inchide, de a merge inainte sau inapoi. In lumea de astazi, tendinta de pace si de cooperare avanseaza, iar mentalitatea Razboiului Rece ca joc cu suma nula este un mod de abordare depasit”, a spus Xi Jingping. „Acordarea…

- Presedintele chinez Xi Jinping a avertizat intr-un discurs sustinut in cadrul Forumului Boao pentru Asia, asupra unei „mentalitati a razboiului rece”, dar a promis sa deschida parti ale economiei tarii, potrivit BBC. „Societatea umana se confrunta cu o alegere majora de a se deschide sau…