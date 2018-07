Semnal de alarmă pe piaţa muncii. Sociologii vorbesc despre un nou tip de angajat 40 la suta dintre romani recunosc ca locul in care isi petrec vacanta devine pentru cateva zile birou. Si mai grav este ca un procent foarte mare dintre angajati nu si-au luat pe anul trecut zilele de concediu, doar 20 au putut sa lipseasca de la locul de munca. In acest context, sociologii trag un semnal de alarma - angajatorii ajung dependenti de locul de munca fara sa isi dea seama. Angajatii prefera sa isi foloseasca weekend-ul sau zilele nelucratoare libere prin lege pentru a pleca intr-o mini vacanta si nu zilele de concediu. Nu e de mirare ca doar 17% si-au luat toate zilele de concediu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

