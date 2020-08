Semnal de alarmă: mai sunt doar 38 de locuri pentru bolnavii COVID-19 în spitalele prahovene! V. Stoica Situație din ce in ce mai grava in spitalele din județul Prahova, din punctul de vedere al numarului paturilor ce pot fi utilizate pentru pacienții diagnosticați cu COVID-19. Conform datelor oficiale, furnizate de Instituția Prefectului Prahova, numarul total de locuri destinate ingrijirii pacienților cu coronavirus este de 308, dintre care 270 sunt ocupate. Ceea ce inseamna ca doar 38 de paturi sunt disponibile pentru a fi ocupate de catre prahovenii diagnosticați cu Covid 19 in urma testarilor RT-PCR. Ieri, in Prahova au mai fost raportate alte 65 de cazuri noi de imbolnavire cu coronavirus,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus Romania, 12 august. Pana miercuri, 12 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 65.177 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID–19). In ultimele 24 de ore s-a inregistrat 1.415 noi cazuri. 31.048 pacienți au fost declarați vindecați și 7.026 pacienți asimptomatici…

- Inca 43 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al deceselor ajungand la 2.807, informeaza, astazi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 43 de decese – 25 barbati si 18 femei – ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus,…

- In cursul dimineții de astazi, 12 august 2020, au mai fost confirmate inca 43 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 2.807. In intervalul 11.08.2020 (10:00) – 12.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 43 de decese (25 barbați și 18 femei), ale unor pacienți infectați…

- Un nou record de cazuri de coronavirus depistate in 24 de ore a fost inregistrat in Romania, fiind confirmate 1415 noi infectari din 22.781 de teste prelucrate. Alte 43 de decese au fost raportate, dintre care o persoana de sub 30 de ani. 7.381 de persoane sunt internate, dintre care 485 de pacienți…

- Pana astazi, 2807 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 11.08.2020 (10:00) – 12.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 43 de decese (25 barbați și 18 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Arad, Bacau, Bihor, Brașov,…

- Inca 14 bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, iar alți 14 s-au vindecat. In același interval au fost procesate 119 teste. La ninel național au fost inregistrate 1.350 de cazuri noi, 583 de pacienți s-au videcat, iar alți 43 au decedat. De asemenea, 448 de pacienți sunt internați…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor a lansat ieri in dezbatere publica un nou program, in premiera in Romania: „Conservarea biodiversitații prin coexistența dintre om și carnivore mari”. Programul finanțeaza pentru populație kit-uri complete de garduri electrice care pot fi instalate de populație…

- ”Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor lanseaza astazi in dezbatere publica un nou program, in premiera in Romania: 'Conservarea biodiversitatii prin coexistenta dintre om si carnivore mari'. Programul finanteaza pentru populatie kit-uri complete de garduri electrice care pot fi instalate de populatie…