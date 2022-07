Semnal de alarmă de la Apele Române: Apa să fie folosită rațional. Peste o sută de localități, afectate deja de secetă Administrația Naționala Apele Romane avertizeaza ca este nevoie sa folosim rațional rezervele de apa pentru toate folosințele. In acest moment, sunt afectate de seceta peste o suta de localitați, cele mai multe in județele Bacau, Neamț și Vrancea. Administrația Naționala Apele Romane (ANAR) a transmis, marți, ca monitorizeaza continuu volumele din principalele lacuri de acumulare și […] The post Semnal de alarma de la Apele Romane: Apa sa fie folosita rațional. Peste o suta de localitați, afectate deja de seceta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia a declarat, luni, stare de urgența pentru zonele din jurul fluviului Pad, care reprezinta aproape o treime din producția agricola a țarii și care trec prin cea mai grava seceta din ultimii 70 de ani, transmite Reuters. Decretul guvernamental va permite autoritaților sa treaca peste formalitați…

- O racheta ruseasca a trecut duminica „la o inalțime critica” deasupra centralei nucleare, susține Energoatom: „orice avarie a unitații energetice existente va duce la consecințe grave și ar putea amenința lumea cu o catastrofa nucleara teribila”. Compania nucleara de stat ucraineana, Energoatom, a acuzat…

- O autoutilitara care transporta 60 de stupi cu albine s-a rasturnat, sambata dimineata, in zona Hanul Ancutei din judetul Neamt, iar o persoana in varsta de 68 de ani a fost dusa la spital in urma intepaturilor de albine. De asemenea, mai multi pompieri și polițiști prezenti la accident au fost intepati.…

- DNA a preluat cercetarile in cazul podului prabușit din județul Neamț. Procurorii vor investiga posibile fapte de abuz in serviciu in legatura cu modalitatea in care au fost derulate fondurile proiectului, dar și cum s-au efectuat lucrarile. Potrivit unui comunicat al instituției, DNA Bacau a deschis…

- Lucrarile podului prabușit de la Luțca, din județul Neamț,„nu sunt finalizate și recepționate, așadar, obiectivul nu putea fi dat in folosința”, a transmis, joi, Ministerul Dezvoltarii. Potrivit sursei citate, „obiectivul de investiții nu a fost finalizat, intrucat nu a fost transmis Procesul Verbal…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri, ca aproape jumatate din exporturile de cereale ale Ucrainei sunt in prezent blocate, deoarece Rusia continua sa blocheze principalele rute de export ale țarii prin Marea Neagra și Marea Azov, calificand situația drept o potențiala „catastrofa”…

- UPDATE Alarma falsa in aceasta dimineața. Bagajul abandonat in parcarea din zona Ministerului Transporturilor nu conține nimic suspect, a transmis Poliția Capitalei. Știre Inițiala: O geanta suspecta a fost descoperita langa o masina parcata in apropierea Ministerului Transporturilor, in zona Garii…