Semifinalele la Australian Open 2023. Djokovic, marele favorit la câștigarea turneului S-au stabilit semifinalele la Australian Open 2023. Tenismanul sarb Novak Djokovic (locul 5 ATP) il va infrunta in penultimul act pe americanul Tommy Paul (25 de ani, 35 ATP), iar grecul Stefanos Tsisipas (locul 4 ATP) il va intalni pe rusul Karen Hacianov (20 ATP). Djokovic a trecut in sferturile de finala, in trei seturi, 6-1, 6-2, 6-4, de rusul Andrei Rublev (locul 6 ATP). Adversarul sarbului, de vineri, Tommy Paul l-a eliminat pe conaționalul sau, Ben Shelton (20 de ani, 89 ATP), scor 7-6(6), 6-3, 5-7, 6-4. Djokovic a cucerit de noua ori pana acum trofeul la competitia de la antipozi. Djokovic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Azi s-au jucat ultimele doua sferturi de finala de la Australian Open 2023, primul turneu de Grand Slam al anului. Elena Ribakina - Victoria Azerenka și Marga Linette - Aryna Sabalenka sunt cele doua semifinale feminine, urmand a se disputa joi. Vineri vor avea loc cele doua semifinale de pe tabloul…

- Poloneza Magda Linette ș-a continuat miercuri parcursul nverosimil la Australian Open cu o victorie neașteptata in fața fostului numar unu mondial Karolina Pliskova și s-a calificat in semifinale, unde va juca impotriva Arynei Sabalenka, a cincea favorita

- Miercuri dimineața s-au stabilit semifinalele pe tabloul feminin de la Australian Open, iar una dintre cele patru tenismene prezente in penultimul act este, cu adevarat, o surpriza. Aryna Sabalenka (Belarus, favorita 5) se va lupta pentru un loc in marea finala de la Australian Open cu revelația competiției,…

- Organizatorii Australian Open 2023 au anunțat programul semifinalelor de pe tabloul feminin de simplu, Aryna Sabalenka (5) fiind singura jucatoare din Top 10 WTA ramasa in cursa pentru marele trofeu. Adversara sportivei din Belarus va fi surprinzatoarea Magda Linette (45 WTA), in timp ce Elena Rybakina…

- Sorana Cirstea (32 ani, 42 WTA) a fost eliminata de la Australian Open 2023. Jucatoarea romana a fost invinsa de kazaha Iulia Putinteva (28 ani, 47 WTA) cu 2-6, 6-4, 6-3, marti, la Melbourne, in runda inaugurala a primului turneu de Grand Slam al anului. Meciul a durat o ora și 51 de minute. Cirstea…

- Nikita Chibrin, fost soldat din orașul rusesc Yakutsk, a povestit pentru CNN ca a luptat in Brigada 64, unitatea militara rusa acuzata ca a comis crime de razboi in timpul ofensivei din Bucha, Borodianka și alte orașe și sate de la nord de Kiev. El a dezertat din armata rusa in septembrie și a fugit…

- Jurnalistul Ben Rothenberg caracterizeaza drept bizara atitudinea echipei lui Novak Djokovic (35 de ani, 7 ATP) dintr-un moment al semifinalei de la Paris, contra lui Stefanos Tsitsiaps (24 de ani, 5 ATP), scor 6-2, 3-6, 7-6(4). Novak Djokovic joaca acum finala turneului Masters de la Paris, impotriva…