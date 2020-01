Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s a produs joi, la 406 km sud vest de orasul port Anadir, situat in districtul autonom Ciukotka din estul Rusiei.Cutremurul s a produs la doar 10 kilometri adancime.Distantele de la epicentrul cutremurului, la cele mai apropiate orase: 2.891 km NE deSapporo shi Japan…

- Patru militari turci au fost ucisi miercuri in urma exploziei unui vehicul-capcana in nord-estul Siriei, anunta Ministerul turc al Apararii, conform cotidianului Le Figaro preluat de mediafax.Atacul a avut loc intr-o zona din nord-estul Siriei cucerita recent de fortele pro-turce dupa lupte…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter a fost înregistrat joi în nord-estul Iranului, a informat televiziunea de stat a regimului de la Teheran, adaugând ca nu exista informații imediate privind eventuale pagube, relateaza Reuters.Seismul a lovit orașul Sangan…

- Doua persoane au murit si o alta a fost ranita intr-un incendiu produs la o exploatare de petrol si gaze a companiei Novatek in nordul Rusiei, au anuntat sambata agentiile de presa ruse, citand oficiali ai serviciilor de urgenta, transmite Reuters, potrivit news.ro.Incendiul s-a declansat…

- Locuitorii Moscovei se intreaba unde le-a fugit iarna, in timp ce traiesc cea mai calda luna decembrie din istorie, potrivit Reuters. Este pentru prima data dupa 133 de ani, de cand se fac masuratori meteorologice, cand capitala Rusiei nu este acoperita de zapada in aceasta perioada a anului. Meteorologii…

- Indonezia a emis o alerta de tsunami in urma puternicului cutremur care s-a produs joi in largul coastelor indoneziene in apopiere de Insulele Moluce, provocand panica in randul populației care s-a refugiat in zonele mai inalte ale insulei, potrivit presei locale, transmite digi24.ro.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut miercuri Rusiei 'sa-si retraga trupele' din estul separatist al Ucrainei, la o zi dupa retragerea soldatilor ucraineni si a rebelilor prorusi dintr-un sector-cheie pe linia frontului, informeaza AFP si Reuters.'NATO spune foarte clar ca…