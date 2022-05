Stiri pe aceeasi tema

- Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei spune ca razboiul cu Rusia merge atat de bine, incat va ajunge la un punct de cotitura pana la jumatatea lunii august și se va incheia pana la sfarșitul anului. Este cea mai precisa și optimista predicție facuta pana acum de un oficial ucrainean…

- Avertisment din partea serviciilor de informații americane: președintele rus Vladimir Putin se pregatește pentru un razboi lung in Ucraina și nici victoria in est nu ar putea pune capat conflictului. Intre timp, lupte aprige continua in est, unde Rusia incearca sa caștige teren. Moscova și-a reorientat…

- Seful Agentiei Nationale de Informatii a SUA, Evril Haynes, a spus ca presedintele rus Vladimir Putin inca incearca sa creeze o „punte de pamant” intre teritoriile ocupate temporar din Donbass si Transnistria nerecunoscuta.

- „Șantajul nuclear” pe care il practica Vladimir Putin in contextul invadarii Ucrainei va duce probabil la creșterea cererii de arme nucleare pe plan global, afirma fosta consiliera de informații la Casa Alba Fiona Hall, experta in Rusia.

- Comandamentul rus a trait o iluzie, sperand ca in trei zile sa implementeze așa-numita „operațiune speciala” militara a președintelui rus Vladimir Putin in Ucraina. Acest lucru a fost declarat de șeful Direcției Principale de Informații (GUR) Kirill Budanov intr-un interviu publicat pe 17 aprilie in…

- Rusia „traiește acum un moment cu adevarat istoric” intrucat se decide „soarta Rusiei, locul ei viitor in lume”, a declarat miercuri directorul serviciului de informatii externe al Rusiei (SVR), Serghei Nariskin, citat de BBC . ”Se decide soarta Rusiei, locul ei viitor in lume”, a spus Nariskin, in…

- In plin razboi impotriva Ucrainei, copiii bolnavi de cancer in faza terminala din Rusia le-au transmis un mesaj emoționant militarilor. Minorii au fost aliniați in forma literei Z, in spirit de solidaritate fața de razboiul pe care Vladimir Putin l-a declarat statului ucrainean. Ce reprezinta simbolul…

Sufera Putin de o boala grava? Indiciile care ar sugera ca sufera de Parkinson și cancer Odata cu invadarea Ucrainei de catre Rusia, zvonurile potrivit carora Vladimir Putin ar fi bolnav s-au intețit. 1. Infațișarea…