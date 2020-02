Stiri pe aceeasi tema

- Teroristii "sunt in general barbati de confesiune musulmana", a declarat CEO-ul Ryanair, Michael O'Leary, intr-un interviu publicat in editia de sambata a The Times.Referitor la securitatea in aeroporturi, directorul-executiv al cunoscutei companii low-cost irlandeze a declarat cotidianului…

- Superbacteriile rezistente la antibiotice ar putea face chimioterapia neviabila in urmatorul deceniu, au avertizat medicii oncologi britanici, citati marti de Press Association. Se estimeaza ca in urmatorul deceniu pana la 65.000 de pacienti diagnosticati cu cancer, care au fost supusi…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri ca romanii din Marea Britanie nu trebuie sa aiba niciun fel de ingrijorare in cazul Brexitului, pentru ca drepturile acestora nu se schimba. "Nu este cazul de niciun fel de ingrijorare, nu este niciun prilej de panica. Regimul juridic…

- „Sunt foarte ingrijorata de timpul limitat pe care il avem. Nu este vorba doar de negocierea unui acord privind comerțul liber, ci și de multe alte lucruri”, a declarat aceasta in cadrul unui interviu acordat ziarului Les Echos, citat de catre Le Figaro.Ieșirea Marii Britanii din Uniunea…

- Grupul nipon SoftBank a anuntat vineri ca miliardarul Tadashi Yanai, fondatorul si directorul general al Fast Retailing, firma mama a retailerului de imbracaminte Uniqlo, va demisiona dupa 18 ani din functia de membru independent al Consiliului de Administratie si se va concentra asupra afacerilor…

- Sectiile de vot s-au deschis pentru primul tur al alegerilor prezidentiale. Sectiile de vot vor fi deschise intre orele 06.00 si 18.00 GMT, primele rezultate fiind asteptate dupa 19.00 GMT. Lupta se anunta suficient de stransa pentru ca deznodamantul sa se amane pentru un al doilea tur de scrutin,…

- Cazurile a circa 70 de teroristi eliberati din inchisoare sunt revizuite urgent de autoritatile britanice dupa atacul cu cutitul de vineri din centrul Londrei soldat cu doi morti, informeaza duminica agentia Press Association, preluata de DPA si citata de AGERPRES. Prim-ministrul Boris Johnson a…

- Catalin Radulescu a declarat ca votul în Diaspora a fost fraudat. Deputatul PSD a precizat ca are verișori în Marea Britanie, Franța și Germania care i-au spus ca atunci când au fost sa voteze nu era nimeni în secțiile de votare de acolo.„În Diaspora noi am…