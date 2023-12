Stiri pe aceeasi tema

- Ultima repartizare din acest an: BANI… Mai multe comune vasluiene vor primi sprijin financiar de la Consiliul Judetean din impozitul pe venit pentru anul 2023. Ajutorul se ridica la 1,9 milioane lei, suma care a rezultat, potrivit unui proiect de hotarare, in urma majorarii fondului aflat la dispozitia…

- O axa rutiera, care leaga nordul de sudul județului Galați, formata din cinci drumuri, va fi modernizata in cadrul unui proiect major, cu fonduri europene in valoare de 73 milioane de euro. In cadrul investiției vor fi modernizați 60 de kilometri de drum județean, 12 poduri și peste 1.000 de podețe.…

- Respectand proverbul ,, toamna se culeg roadele” administrația publica a comunei Dofteana, condusa de inimosul primar Ioan Bujor, a adunat in coșul realizarilor un obiectiv de investiții mult dorit, concretizat in proiectul ,, Modernizare drum comunal DC 131A de la km 0+0,00 la km 2+500, comuna Dofteana,…

- Astazi, președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a anunțat finalizarea unui proiect de dezvoltare semnificativ pentru comuna Dofteana și satul Seaca. Printr-o investiție impresionanta de aproximativ 2 milioane de euro, susținuta financiar de Consiliul Județean in parteneriat cu Consiliul…

- Ministerul Culturii va lansa, pe 1 noiembrie, un apel de finantare de aproximativ 28 de milioane de euro pentru sectorul cultural. Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii transmis, luni, AGERPRES , institutia asigura implementarea cadrului legal de sprijin al sectorului cultural, prin schema…

- Un proiect aflat pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Neamt de miercuri, 4 octombrie, prevede modificarea sumei prevazute in devizul general al proiectului “Suplimentarea debitului de apa potabila pentru zona Nord-Targu-Neamt (aductiunea Preutesti – Targu –Neamt)”. Problema apei…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a inaugurat vineri, 29 septembrie, la ora 17.00, Observatorul Astronomic, situat pe Aleea Mihail Sadoveanu nr. 5-7. Evenimentul poate fi urmarit mai jos: „Astazi (ieri-n.r.) este o zi frumoasa, atat la propriu cat și la figurat, in care inauguram Observatorul…

- Sambata, 23 septembrie, va fi organizata Ziua Cinematografelor, de catre Asociatia Operatorilor de Cinema in parteneriat Ministerului Culturii. Raluca Turcan, ministrul Culturii ii incurajeaza pe oameni sa se bucure de eveniment.