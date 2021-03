Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite doresc sa-si consolideze relatiile cu India in domeniul securitatii, in special in privinta schimbului de informatii si a logisticii, a anuntat sambata secretarul american al apararii Lloyd Austin, intr-o intrevedere cu ministrul apararii indian Rajnath Singh, la New Delhi, transmit Reuters…

- Ministerul de Externe rus a afirmat marti seara ca noile sanctiuni impuse Rusiei de Statele Unite dovedesc "un nou puseu ostil anti-rus" care deterioreaza si mai mult relatiile bilaterale, transmite Reuters. Washingtonul a impus marti sanctiuni Moscovei ca reactie la otravirea disidentului Aleksei Navalnii…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat infiintarea la Pentagon a unui Grup de lucru insarcinat sa elaboreze strategia de adoptat impotriva Chinei, pe care Statele Unite o considera adversarul lor strategic numarul unu, relateaza AFP.

- Joe Biden a avertizat ca rivalitatea dintre Statele Unite și China va lua forma unei "competiții extreme", precizând însa ca vrea sa evite un "conflict" între primele doua puteri mondiale, într-un interviu difuzat duminica și citat de AFP.Președintele…

- CHIȘINAU, 26 ian – Sputnik. Președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Joe Biden, au convenit in cadrul unei discuții telefonice asupra prelungirii tratatului New Start, anunța serviciul de presa al Kremlinului. Președinții și-au exprimat satisfacția in legatura cu schimbul de note diplomatice…

- Cotația acțiunilor Xiaomi cadea vineri cu 11% la deschiderea Bursei din Hong Kong, dupa ce producatorul chinez de telefoane mobile a fost înscris de Statele Unite pe o lista neagra a companiilor supuse sancțiunilor americane din cauza legaturilor cu armata Chinei, potrivit AFP.Aceasta…

- Susținatorii lui Donald Trump au început sa vina la Washington, marți, la apelul președintelui SUA care le-a cerut sa demonstreze miercuri când Congresul formalizeaza înfrângerea prezidențiala, pe care refuza sa o admita, potrivit AFP."Comandantul meu șef m-a sunat…