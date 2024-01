Şeful Pentagonului, critici puternice în SUA după spitalizare Ministrul american al apararii, Lloyd Austin, a recunoscut sambata ca a omis sa raporteze spitalizarea sa, care a fost facuta publica doar tarziu, inclusiv Casei Albe, potrivit presei, scrie AFP. Spitalizarea sefului Pentagonului cu incepere de luni, 1 ianuarie, pentru complicatii de sanatate a fost facuta publica abia vineri seara de Ministerul Apararii, starnind critici din partea Asociatiei jurnalistilor de la Pentagon. El a fost internat la terapie intensiva timp de patru zile si sambata se afla inca in spital, potrivit NBC News. Or, consilierul pentru securitate nationala Jake Sullivan si… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Pentagonului, secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a ajuns in spital, din cauza unor complicatii de sanatate, a anuntat, pe 5 ianuarie, Pentagonul. Spitalizarea lui Austin a avut loc intr-un moment destul de delicat pentru Statele Unite, care se confrunta cu o criza tot mai mare in Orientul…

- Volodimir Zelenski care a inceput o vizita esentiala la Washington pentru a consolida asistenta de securitate, a declarat luni in fata unei audiente militare americane ca spera ca inca poate conta pe Statele Unite si a indemnat Congresul sa nu faca jocul presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza Reuters,…

- Premierul Marcel Ciolacu a susținut luni, 4 decembrie, la Digi24, ca vizita din Statele Unite ale Americii nu are conotații electorale, in contextul in care mai este un an inaintea alegerilor prezidențiale de la București.„Nu. N-are nicio conotație in acest sens. Era nevoie de o vizita. Totuși, un prim…

- Forțele armate ale Statelor Unite au lovit instalații militare din estul Siriei folosite de Corpul Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC) și de grupuri asociate, anunța ministrul american al Apararii, Lloyd Austin, a carui declarație a fost publicata de Pentagon. Potrivit acestuia, Statele Unite au…

- Iordania, un aliat convins al Statelor Unite, a cerut Washingtonului sa desfasoare sisteme de aparare aeriana Patriot pentru a-si consolida apararea frontierei intr-un moment de tensiuni regionale si conflicte sporite, a declarat duminica purtatorul de cuvant al armatei iordaniene, informeaza Reuters,…

- Se pare ca razboiul din Israel escaladeaza dupa ce trupele americane din Irak și Siria au fost atacate de grupari susținute de Iran. Astfel, Joe Biden trimite 900 de militari in Orientul Mijlociu pentru a fi pregatit in cazul in care atacurile asupra oamenilor sai vor continua. Joe Biden iși trimite…

- Statele Unite au efectuat, joi, lovituri aeriene care au vizat doua instalatii care au legatura cu militiile sustinute de Iran in estul Siriei, in urma unor serii de atacuri cu drone si rachete impotriva fortelor americane din regiune, a anuntat secretarul apararii Lloyd Austin, transmite CNN, citat…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca o incetare a focului este „imperativa” cat mai curand posibil pentru a preveni extinderea conflictului dintre Israel sau Hamas sau scaparea acestuia de sub control și ca Beijingul este dispus sa colaboreze cu țarile arabe pentru gasirea unei soluții, a scris…