Stiri pe aceeasi tema

- Noul coordonator al Spitalului Județean Suceava, generalul-maior in rezerva Ionel Oprea, care este și secretar de stat in Ministerul Sanatații, a declarat ca o parte din personalul medical refuza sa poarte echipamentele de protectie, aceasta fiind una din explicațiile pentru care aici sunt atat de mulți…

- Secretarul de stat din Interne, Bogdan Despescu, a declarat vineri la Antena 3 ca in orașul Țandarei (județul Ialomița) unde au venit mulți romani din strainatate și nu prea se respecta carantina, existand solicitari sa fie carantinat de urgența orașul, poliția și armata vor face ordine.„In…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ca personalul medical poate fi detașat catre alte unitați medicale, in funcție de nevoi, iar aceștia nu au dreptul de a refuza detașarea/delegarea.”Incepand cu data prezentului ordin personalul de specialitate din zona medicala, angajați ai unitaților sanitare…

- "Suntem pregatiti pentru orice, suntem in discutii cu toti presedintii Consiliilor Judetene din Moldova prin Asociatia Euronest, sa luam un spital mobil de 250 de locuri si sa-l deplasam in afara Iasiului, pentru a preveni ce este in Italia. Discutam cu toti presedintii de CJ. Am facut adresa de doua…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca Armata se va implica pentru aplicarea masurilor de restrictii. In plus, reprezentantii Guvernului pregatesc masuri de supraveghere electronica, pentru persoanele care se afla in izolare sau carantina."Am convenit pentru aceasta perioada sa pregatim pentru…

- Pe data de 27 februarie 2020, Autoritatea Nationala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), condusa de catre botoșeneanul Eduardt Cozminschi, susținut și promovat de vicepremierul Raluca Turcan, anunța printr-un comunicat de presa ca „deruleaza in aceasta perioada o tematica naționala de control privind…

- Secretarul de stat Horațiu Moldovan, din Ministerul Sanatații, a declarat luni la Antena 3 ca s-a emis un ordin, dupa decretarea starii de urgența, prin care Spitalul Colentina din București se va transforma in „centru unic pentru bolnavii de coronavirus care au si alte afectiuni”, adica cele mai…

- Secretarul de stat la Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat, duminica, ca ”varful” infecțiilor de coronavirus va fi atins in Romania de Paște (19 aprilie, Paștele ortodox).Șeful departamentului Situații de Urgența din cadrul MI a mai precizat ca, dupa o periada de ”acalmie”, virusul va reveni…