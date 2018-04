Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Nu este nimic SF, cele mai multe elemente necesare pentru ca aceasta viziune sa devina realitate exista deja in Romania sau sunt pe cale sa fie implementate, spune Cosmin Vladimirescu, country manager pentru Romania si R. Moldova. Platile cu smartphone-ul sau cea­su­rile inteligente…

- Sambata, 24 martie 2018, a avut loc, la Targoviste, Marsul pentru viata. Manifestarea s-a dsfasurat sub genericul "O lume pentru viata". Organizat de catre Asociatia Studenti pentru Viata, Asociatia Studentilor Crestini Ortodocsi din Romania, filiala Dambovita si Asociatia Pro Vita Targoviste, evenimentul…

- Liderii Coalitiei pentru Familiei si ai Platformei civice Impreuna au transmis un mesaj cu ocazia evenimentului "Marsul pentru viata", care are loc sambata, 24 martie, in 300 de localitati din Romania si Republica Moldova:Viața pe acest pamant apare din iubire: iubirea dintre un barbat și…

- Sambata, 24 martie 2018, incepand cu ora 13:00, va fi organizata editia a VII-a a Marsului pentru viata, de catre Arhiepiscopia Ramnicului, in parteneriat cu Asociația Tinerilor Ortodocși „Sfantul Valentin”. Marsul pentru viata este punctul culminant al lunii martie, Luna pentru viata, si va fi organizat…

- Anul acesta, in perioada 1 - 31 martie, in Suceava și in numeroase localitați din Romania și Republica Moldova se va desfașura Luna pentru Viața, avand ca punct culminant Marșul pentru Viața, organizat sambata, 24 martie, incepand cu ora 12.00. Punctul de intalnire este Esplanada Casei de Cultura. ...

- Asociațiile „Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului” și „ProVita” organizeaza și in acest an „Marșul pentru Viața”, o acțiune care se desfașoara in aproximativ 300 de localitați din Romania și Republica Moldova. Evenimentul va avea loc sambata 24 martie, cu incepere de la ora 12.30. In Satu Mare punctul…

- Plata cu bani cash nu se mai face decat la magazinul din colț, iar acest lucru ajuta la creșterea evaziunii fiscale și a economiei subterane, este de parere șeful Mastercard pe Romania, Cosmin Vladimirescu. „Suntem pe locul 2 la economia subterana. Avem un studiu care spune ca 27,6% din PIB este in…

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice este o solutie buna, cu toate ca are un continut complex, care necesita efort, inclusiv din partea institutiilor statului, a declarat miercuri presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private…