Șeful Gărzii de Mediu anunță CONTROALE URGENT, după INCENDIUL din Sectorul 6 Incendiul izbucnit sambata la un centru de colectare a deseurilor de pe strada Barsanesti, in sectorul 6 al Capitalei, a fost localizat si nu mai exista pericol de propagare, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. Potrivit ISUBIF, ard containere cu deseuri, cu extindere la alt corp de cladire (P+1), pe o suprafata de 500 de metri patrati. La fata locului actioneaza 13 autospeciale de stingere, doua autoscari si echipaje SMURD, conform Agerpres. Citește și: ALERTA Jandarmeria EVACUEAZA oamenii din blocurile situate langa depozitul de deșeuri… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

