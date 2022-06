“Este o jignire pentru oamenii cinstiti care muncesc greu, uneori de dimineata pana seara, sa vada ca in jurul lor altii isi cumpara case care se invart dupa soare, isi achizitioneaza masini exorbitant de scumpe, si ei nu au lucrat o zi in viata lor si nu au platit un impozit”, a declarat președintele ANAF. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va demara din 1 iulie controale masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice ca sursa a obtinerii averilor fiecarei persoane, a anuntat vineri presedintele institutiei, Lucian Ovidiu Heius, in cadrul unei conferinte de presa. „Incepand…