Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de alerta terorista ramane in Romania ''Albastru-Precaut'' Foto: captura video. Nivelul de alerta terorista ramâne în România ''Albastru-Precaut'', a informat, marti, Serviciul Român de Informatii (SRI), care a transmis ca amenintarea terorista în Europa…

- Serviciul Roman de Informații a postat, astazi, pe contul sau de Facebook un mesaj legat de atentatele teroriste din ultima perioada in care avertizeaza ca orice stat din Europa poate fi ținta pentru teroriști in condițiile in care ”lupii singuratici” sunt aproape imposibil de identificat de catre serviciile…

- Atentatele teroriste comise recent in Europa, in Franta (Paris, Nisa, Avignon) in luna octombrie si Austria (Viena), la 02.11.2020, confirma actualitatea amenintarii teroriste la adresa Europei, chiar si in conditiile in care continentul se confrunta cu o criza sanitara profunda, pe un trend ascendent,…

- Ora 7.44: Școlile sunt inchise in Viena, ministrul de Interne le cere locuitorilor sa ramana in case Ora 7.44: Ministrul de Interne din Austria a anunțat ca atacatorul ucis era simpatizant al ISIS și ca e posibil sa fie mai mulți teroriști Un fost ministru se revolta! Inchiderea parcurilor l-a nemulțumit…

- Vești proaste pentru europeni! Facebook se gandește sa se retraga de tot din Europa, dupa ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene i-a interzis companiei gigant sa mai transfere datele personale ale utilizatorilor UE catre Statele Unite.

- Autoritatea de telecomunicatii din Pakistan susține ca a emis notificari companiilor prin care le sfatuiesc sa elimine serviciile de intalniri si sa modereze continutul de streaming live din aplicatiile lor. Companiile nu au raspuns la timp - de aici interdictia, au spus reprezentanții autoritatații.…

- Marian Godina despre Secretarul de stat in MAI, Bogdan Despescu: „Persoana a carei apariții publice ma duce mereu cu gandul ca a avut curajul sa dea in judecata ministerul pentru sporul de doctorat, doctorat despre care se spune ca a fost plagiat. A vorbit mai nimic, despre grija fata de nobilii…

- ​Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a început marți o vizita în cinci țari europene prin care și Italia, unde a semnat marți doua noi acorduri comerciale la Roma, potrivit AFP.Problema represiunii din Hong Kong a fost, de asemenea, propusa pentru dezbateri bilaterale, în…