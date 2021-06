Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Egiptului, Sameh Shoukry, a avut marti, la Doha, o intrevedere cu emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, in timpul primei sale vizite diplomatice in tara din Golf dupa ruptura regionala din 2017, informeaza dpa. Sameh Shoukry i-a transmis lui Tamim o scrisoare…

- Ministrul de externe libian, Charbel Wehbe, a demisionat miercuri in urma afirmatiilor sale care au provocat furia monarhiilor din Golf, pe care le acuzase de legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI), transmite AFP. Wehbe a fost primit miercuri de presedintele Michel Aoun, caruia i-a cerut sa-l…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se intalneste luni cu omologul sau egiptean Abdel Fattah el-Sisi, in semn de ”sustinere a unei medieri egiptene in curs” in conflictul israeliano-palestinian, in marja unei conferinte internationale pe tema ajutorarii Sudanului, anunta Palatul Elysee, relateaza…

- Republica Ceha se pregatește sa expulzeze aproximativ 60 de diplomați ruși daca Moscova nu indeplinește ultimatumul prezentat de Praga pina la ora 13:00 (ora Moscovei) pe 22 aprilie. Despre acest lucru a declarat șeful Ministerului ceh de Externe, Jakub Kulganek, citat de publicație Lidovky.cz. Ministrul…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a explicat de ce trupele ruse sint concentrate in apropierea graniței cu Ucraina, linga Donbass. Cuvintele sale sint citate de Interfax. "Apar intrebari despre ce face Federația Rusa la granița cu Ucraina — raspunsul este foarte simplu, noi traim acolo, aceasta…

- Șeful departamentului pe problemele organizațiilor internaționale al Ministerului de Externe al Coreei de Nord, Cho Chul-Soo, a declarat ca poziția ONU privind lansarile de rachete din Coreea de Nord este o manifestare a politicii standardelor duble, incalca suveranitatea statului și dreptul sau la…

- Ministrul de Externe din Romania, Bogdan Aurescu, participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre NATO. Intalnirea are loc la Bruxelles, in perioada 23-24 martie. Bogdan Auresu a susținut o declarație inainte de inceputul reuniunii. Programul primei zile a reuniunii a inclus…

- Seful diplomatiei germane a salutat joi 'limbajul foarte clar' al Statelor Unite ale Americii fata de Rusia, actiunea sa in Siria si chiar incercarile sale 'de a influenta alegerile din terte tari', relateaza AFP, potrivit AGERPRES. 'Ne dorim sa ramanem in masura sa mentinem fereastra dialogului…