Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a exprimat luni, in fata omologului sau egiptean, Sameh Choukry, ''ingrijorarile'' SUA cu privire la libertatea presei si situatia drepturilor omului in Egipt, informeaza marti AFP. In timpul unei intrevederi la Washington, Pompeo a evocat de asemenea cazul cetatenilor americani aflati in detentie in Egipt si mai ales al lui Moustapha Kassem, a precizat Departamentul de Stat american intr-un comunicat. Acest american este incarcerat din 2013, fiind acuzat de participare la manifestatii impotriva puterii din Cairo. El a fost condamnat in 2018…