- Șeful Centrului Național Cyberint al SRI despre cloud-ul guvernamental Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (20 aprilie, ora 8:30) - Apel matinal - Realizator: Ciprian Sasu si Daniela Petrican - Daniela Petrican: Continuam matinalul la Radio România Actualitați. Chiar daca…

- Invitat, luni seara, la Digi24, Anton Rog, șeful Centrului Național Cyberint al SRI, a aratat ce presupune tot acest proiect de cloud guvernamental și a explicat de ce temerile ca ar putea fi accesate date sunt neintemeiate.

- Cloud-ul, care ar urma sa interconecteze toate instituțiile publice, este aspru criticat atat de industria IT, cat și de reprezentanți ai statului The post Culisele Statului Paralel | Acuzații: Accesul serviciilor la datele romanilor. Controverse uriașe in jurul „Cloud-ului guvernamental" appeared first…

- Curtea Constituționala a Romaniei a declarat neconstituțional proiectul de lege prin care era permisa utilizarea terenurilor de sport din incinta școlilor in afara orelor de program. Proiectul de lege fusese atacat la CCR de catre Guvern, potrivit inițiatorului acestuia, deputatul USR Tudor Rareș Pop.…

- Datele cetațenilor și ale firmelor din viitorul cloud guvernamental, infrastructura IT care ar urma sa gazduiasca toate sistemele informatice publice centrale, nu vor putea fi vizualizate și accesate de Serviciul Roman de informații (SRI), care va asigura doar securitatea cibernetica acestui sistem,…

- O lege care permite amplasarea pe terenurile cu destinație agricola a sistemelor fotovoltaice solare, fara a fi necesara schimbarea destinației, a fost adoptata cu votul a 80 de deputați. ”Proiectul de lege prevede modificari și completari la articolul 36 și 83 din Codul Funciar, fapt ce ar permite…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, considera ca proiectul Dumei de Stat privind recunoasterea independentei regiunilor ucrainene Lugansk si Donetk nu este in conformitate cu Acordul de la Minsk, anunta Kremlinul.

- Pe raza comunei Blejoi vor fi puse in funcțiune trei stații de incarcare a mașinilor electrice. "Tehnologia evolueaza și trebuie sa ținem pasul. In acest an, in comuna noastra, vom construi trei stații pentru incarcarea mașinilor electrice. Acestea vor fi amplasate in zone in care putem oferi…