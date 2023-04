Șeful ASF, Nicu Marcu, reverificat de CNSAS. EXCLUSIV Controversatul președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu, are un trecut cam in ”ceața”, fapt pentru care Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (C.N.S.A.S) a anunțat ca va face noi verificari a activitații acestuia inainte de 1989. CNSAS: „Nicu Marcu nu este lucrator sau colaborator al Securitații” PUTEREA a solicitat recent președintelui ASF, Nicu Marcu, sa precizeze daca figureaza in evidențele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) ca fiind informator, colaborator sau lucrator al Securitații. Ulterior, acesta ne-a transmis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Episodul 23 al sezonului II al podcastului Avangarda, cu Ionuț Vulpescu propune un moment aniversar, ocazionat de celebrarea a 130 de ani de la inființarea primului partid social-democrat in Romania. Unul dintre cei care cunosc cel mai bine istoria acestui demers, dar și a evoluțiilor ideologice deopotriva…

- Romanii care lucreaza in institutiile statului vor primi salarii mai mari, in perioada urmatoare chiar și cu pana la 25%. Pe lista se afla personalul de la Agentia Nationala de Integritate, dar și angajații de la mai multe instituții subordonate Ministerului Agriculturii. Este vorba de majorari in lanț…

- Opt județe din Romania sunt vizate de o avertizare de cod galben de ploi insemnate cantitativ. Meteorologii au emis și o avertizare privind de intensificari ale vantului si precipitatii mixte, valabila in intreaga tara, incepand de sambata dimineața. Avertizarea de cod galben va intra in vigoare azi,…

- Pe 14 februarie 1928 se nastea, in Valea lui Lalu, comuna Pardoși, județul Buzau, Radu Carneci. A absolvit Facultatea de Silvicultura din Brașov in 1954 și Academia de Studii Psihologice și Sociale din București. Este initiatorul, in 1964, a seriei noi a revistei de cultura Ateneu, pe care a condus-o…

- Fostul președinte Traian Basescu va afla astazi daca va mai beneficia de vila de protocol și SPP-iști. Magistrații de la Curtea de Apel București vor trebui sa accepte sau sa respinga cererea de recuzare a completului. Mai mult de atat, daca CCR ii va da caștig de cauza și va declara respectivul articol…

- UPDATE: Cutremurul din Gorj a avut și o replica inregistrata de INFP de 3,4 grade pe scara Richter. Un nou cutremur a avut loc in Romania, marți, la ora 15:20. Cutremurul s-a inregistrat la ora 15:16, iar INFP a anunțat inițial ca seismul a avut loc in județul Valcea, la adancimea de 28.638 kilometri.…

- Csaba Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, a vorbit la Interviurile Digi24 despre scandalul aparut dupa ce Mitropolitul Olteniei, IPS Irineu, a blestemat preotii si credinciosii care merg sa se roage la o biserica ce apartine de manastirea Frasinei, din Valcea.…

- Trafic restricționat pe DN7 , intre Lazaret și Boița, in județul Sibiu. O porțiune din DN7 s-a surpat, iar circulația urmeaza sa fie reluata semaforizat pe un singur sens. Pe DN7 (E81), in localitatea Caineni, mai mulți copaci s-au rupt din radacina și au cazut parțial pe șosea, ramanand suspendați.…