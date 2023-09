Stiri pe aceeasi tema

- Șoigu și Putin au reiterat retorica ce acuza Occidentul pentru ca ar crea instabilitate in Africa, America Latina, și Asia și a pledat pentru aprofundarea relațiilor de aparare a Rusiei cu acele țari și pentru crearea unei „ordini mondiale multipolare”.

- Rusia isi va consolida fortele la granitele sale vestice, dupa aderarea Finlandei la NATO, a declarat miercuri ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, la reuniunea consiliului de conducere al ministerului, in care a subliniat ca "amenintarile la adresa securitatii militare a Rusiei necesita un raspuns…

- Danemarca a oferit armatei ucrainene șase drone capabile sa scaneze și sa detecteze mine. Acestea vor fi folosite pentru inspecția teritoriilor, inclusiv a zonelor de apa, scrie Rador.Sunt cele mai performante astfel de dispozitive, a explicat ministrul ucrainean al apararii. CITESTE SI Canicula…

- Un membru de rang inalt al opozitiei din Republica Democrata Congo a fost gasit decedat, informeaza Rador.Cadavrul lui Cherubin Okende a fost descoperit ciuruit de gloante, in masina sa, in capitala Kinshasa. CITESTE SI SUA și UE preocupate de amenințarea democrației in Guatemala 01:45 15 live…

- Statele Unite si Uniunea Europeana si-au exprimat ingrijorarea si au avertizat ca exista o amenintare la adresa democratiei in Guatemala, informeaza Rador.Ingrijorarea vine mai ales dupa ce un tribunal a suspendat participarea Partidului Semilla la al doilea tur al alegerilor prezidentiale, din luna…

- Premierul suedez si presedintele Biden au salutat vestea ca Turcia este de acord cu aderarea Suediei, informeaza Rador.Premierul suedez Ulf Kristersson a declarat ca este "o zi buna" pentru Suedia, care marcheaza un pas important in aderarea tarii sale la NATO. CITESTE SI Turcia aproba aderarea…

- Coreea de Nord condamna decizia SUA de a aduce in apropierea peninsulei un submarin purtator de rachete balistice, informeaza Rador.Luni, autoritatile din Coreea de Nord au denunțat ceea ce au descris drept decizia SUA de a aduce un submarin cu propulsie nucleara avand la bord rachete balistice in…

- Razboi in Ucraina, ziua 481. Bombardamentele ucrainene asupra regiunii Kursk din vestul Rusiei au ranit doua persoane și au avariat cladiri, inclusiv o fabrica de zahar, a declarat duminica guvernatorul regional Roman Starovoyt.