Stiri pe aceeasi tema

- Contraofensiva ucraineana a intrat in a treia luna și pare a fi ajuns in punctul ei culminant, de „totul sau nimic”. Ucrainenii au aruncat deja in lupta trupele din rezerva de elita care, in condiții ideale, ar fi trebuit angajate dupa ce apararea rușilor ar fi fost strapunsa. Momentan, a fost facuta…

- Papa Francisc si generalul Mark Milley, presedintele Statului Major al SUA, au discutat despre razboiul din Ucraina si despre sperantele de pace in aceasta tara, in timpul unei audiente private la Vatican, luni, transmite Reuters, citat de news.ro.Milley, care este catolic, a declarat ulterior reporterilor…

- Armata terestra americana a devenit vineri a doua ramura a armatei americane care nu mai are un lider confirmat de Senat, dupa ce un senator republican continua sa blocheze nominalizarile militare, o masura despre care liderii militari au declarat ca ameninta gradul de pregatire si submineaza pastrarea…

- Evaluarea Statelor Unite arata ca Ucraina face progrese in contraofensiva impotriva fortelor ruse, dar aceasta va lua timp pentru ca minele plasate de rusi impiedica o inaintare mai rapida, au indicat principalii responsabili ai armatei americane, transmite dpa.

- Contraofensiva ucraineana este "departe de a fi un eșec", in pofida faptului ca avanseaza mai lent decat se anticipa, a declarat marți, 18 iulie, șeful Statului Major Interarme al armatei americane, generalul Mark Milley, care a estimat ca lupta care va urma "va fi lunga și sangeroasa", relateaza CNN…

- Contraofensiva armatei ucrainene, declansata in iunie, nu a avut succes in fata rezistentei apararii ruse in sudul si in estul Ucrainei, a declarat Putin, intr-un interviu difuzat duminica de postul de televiziune Rossia-1, citat de AFP.

- Este ziua 493 de razboi in Ucraina. Șeful armatei americane, generalul Mark Milley, a avertizat ca contraofensiva Ucrainei va fi foarte dificila și ca obținerea de caștiguri va dura mult timp și va fi „foarte, foarte sangeroasa”. „Nimeni nu ar trebui sa-și faca iluzii in legatura cu toate acestea",…

- Contraofensiva ucraineana este deja in plina desfașurare de aproape o saptamana. Trupele ucrainene sunt angajate in acest moment in lupte grele pe fronturile din Zaporojie și Donețk, cu trupele ruse, aflate aici in defensiva pe mai multe linii de fortificații dispuse in adancime. Fostul comandant al…