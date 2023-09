Șeful ANI, „Ariel” Moise, joacă alba neagra cu incompatibilitatea Uței Lipă Controversatul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI)-Florin Ionel Moise „Ariel” continua campania de albire a unor persoane publice aflate in incompatibilitate, ultima „vedeta” albita de acesta este președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Elisabeta „Uța” Lipa. Pe data de 29 iunie 2023, chestorul pensionar de poliție, Elisabeta „Uța” Lipa, a fost numita, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu, in functia de presedinte cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Sport. Numirea „Uței” Lipa la butoanele sportului romanesc este de fapt o revenire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

