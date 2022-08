Stiri pe aceeasi tema

- Heius a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, despre datoriile pe care le are Diana Sosoaca “Doamna Sosoaca are de achitat niste obligatii la bugetul de stat si, din pacate, are un comportament ca orice alt contribuabil rau platnic. In loc sa isi achite obligatiile pe care le are, inventeaza…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, a transmis, luni, intr-o conferința de presa, ca instituția pe care o conduce a inceput executarea silita a senatoarei Diana Șoșoaca care are un comportament tipic de rau-platnic: „inventeaza dusmani si lanseaza scenarii fanteziste ca cineva are ceva cu dumneaei”. Heiuș a precizat…

- Diana Sosoaca are de achitat obligatii la bugetul de stat dar comportamentul sau este al unui contribuabil rau platnic, inventeaza dusmani si lanseaza scenarii fanteziste, spune președintele ANAF, Lucian Heiuș. El ii transmite senatoarei ca impozitele nu

- Seful ANAF, Lucian Heius, a afirmat, referindu-se la datoriile pe care senatorul Diana Sosoaca le are la bugetul de stat, ca aceasta are un comportament ca orice alt contribuabil rau platnic,ca inventeaza dusmani si lanseaza scenarii fanteziste ca cineva are ceva cu dumneaei. Heius a precizat ca…

- Seful ANAF, Lucian Heius a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre controalele la persoane fizice, ca au deja selectate 214 persoane sau 215 persoane la care se va intra in control incepand cu 1 iulie. El a precizat ca suma cea mai mare descoperita a fost de 22 de…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a recomandat romanilor sa foloseasca cardul bancar la cumparaturi, in acest fel sumele fiind fiscalizate. Heius a precizat ca sunt peste 590.000 de case de marcat deja logate la serverele ANAF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Seful ANAF, Lucian Heius a afirmat, joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca nu este o prioritate pentru el alerge dupa un profesor, sau dupa o manichiurista, dar a tinut sa precizeze ca profesorii trebuie sa plateasca impozit pe meditatii. Lucian Heius a afirmat ca a facut niste…

- Intr-un interviu acordat Antena 3, presedintele ANAF, Lucian Heius, a declarat ca exista un proiect de informare pe tema profesorilor care acorda meditatii elevilor. ”Este un proiect de informare pe aceasta tema. Nu cred ca o sa pornim in curand controale in aceasta directie, dar toti stim ca este…