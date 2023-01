Stiri pe aceeasi tema

- Primele verificari, anunta Lucian Heius, vineri seara, la Antena 3, vor viza cifra de afaceri. ”ANAF va verifica la sange toate societatile care se incadreaza in prevederile Ordonantei 186. Vom verifica in prima faza daca in cifra de afaceri se respecta acele venituri din codurile CAEN care sunt stabilite…

- Lucian Heius, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala, a declarat vineri la Antena 3 ca OMV va fi verificat la sange și iar daca respectiva companie refuza sa plateasca taxa de solidaritate, ANAF va veni cu o impunere.

- „ANAF va verifica la sange toate societațile care se incadreaza in prevederile ordonanței 186. Vom verifica daca in cifra de afaceri se respecta acele venituri din codurile CAEN care sunt in ordonanța, respectiv sa fie 75 % din cifra de afaceri pe acele conduri CAEN și dupa aceea vom verifica daca calculul…

- Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a explicat vineri la Antena 3 ca firmele vor fi verificate „la sange” cu privire la obligativitatea plații contribuției de solidaritate și ca austriecii de la OMV Petrom vor fi executați silit daca nu platesc in Romania sumele pe care le datoreaza. Fii la curent…

- Seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, potrivit Administratiei Prezidentiale. Camera Deputatilor a adoptat…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Lucian Heius, a declarat marti ca isi doreste o predictibilitate fiscala, pentru ca si ANAF este o victima a schimbarilor legislative, si nu ii este usor tot timpul sa se modifice legile si sa fie obligata, astazi, sa analizeze o speta intr-un…

- ”Cifra de afaceri din industrie, in perioada 1.I-30.IX.2022, comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2021, a crescut in termeni nominali, pe ansamblu, cu 26,6%, datorita cresterii industriei extractive (+113,7%) si industriei prelucratoare (+24,2%). Pe marile grupe industriale, cresteri ale cifrei de afaceri…

- ”Noi, ca si ANAF, sarcina noastra de colectare luna de luna este undeva in jur de sase miliarde de euro. (…) De fapt ANAF-ul, principala noastra activitate sunt controalele pe care le facem la marii contribuabili, la contribuabilii mijlocii si va pot spune ca, pe primele zece luni de zile, am stabilit…