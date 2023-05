Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit duminica la Berlin de omologul sau german Frank-Walter Steinmeier, prima etapa a unei vizite in Germania, transmit agențiile de presa internaționale. Zelenski a fost intampinat de Steinmeier la castelul Bellevue, resedinta presedintelui german.…

- Diplomatul cu cel mai inalt rang al Chinei Wang Yi și-a exprimat aceasta dorința sambata, in cadrul unei intalniri cu ministrul de Externe german, Annalena Baerbock, transmite Reuters, potrivit News.ro Wang a facut aceste remarci la o intalnire cu ministrul german de Externe Annalena Baerbock, care…

- Un grup politic din cadrul Partidului Social-Democrat (SPD) a criticat, vineri, abordarea ministrului german de Externe, Annalena Baerbock, fata de China, avertizand asupra consecintelor economice ale diminuarii relatiilor comerciale cu Beijingul, relateaza Mediafax.Grupul conservator Seeheimer din…

- Sambata, ultimele trei reactoare care mai functioneaza vor fi inchise, iar cea mai mare economie a Europei va mai face un pas in tranzitia sa verde, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Centralele Wurtemberg, din apropiere de Stuttgart, Isar 2, aflata mai la est, precum și Emsland (nordul Germaniei), aproape…

- Germania mentine angajamentele fata de apararea Israelului, a declarat cancelarul Olaf Scholz cu ocazia intalnirii pe care a avut-o la Berlin cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, principalele teme fiind relatiile bilaterale, conflictul israelo-palestinian si programul nuclear iranian, scrie Mediafax."Relatia…

- Interdictia ar putea include componente deja incorporate in retele, solicitand operatorilor sa le elimine si sa le inlocuiasca, a scris Zeit Online. Guvernul, care se afla in prezent in mijlocul unei reevaluari mai ample a relatiei sale cu principalul partener comercial China, nu a raspuns imediat unei…

- Germania este cel mai mare partener comercial al Chinei in Uniunea Europeana, și China a este cel mai important partener comercial al Germaniei de șapte ani, a declarat joi la Beijing, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. Potrivit statisticilor oferite de Germania, volumul…

- Economistul Bogdan Glavan critica in termeni foarte duri ordonanța urgența care permite statului roman sa sa inființeze noi companii, la propunerea ministerelor de resort. ”Guvernul a dat OUG sa inființeze noi companii de stat. Știți cate companii de stat au Ungaria și Polonia? 300-400. Știți cate companii…