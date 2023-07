Șefii administrației din Brăila au început demersurile pentru botezarea „Golden Gate”- ului Reprezentanții administrației locale din Braila au inceput demersurile la Guvern pentru ca podului suspendat peste Dunare, numit in presa „Golden Gate-ul romanesc”, sa ii fie atribuita o denumire oficiala legata de orașul lor. Este o practica obișnuita ca obiectivele importante de infrastructura sa primeasca denumiri care sa le confere o identitate simbolica, așa cum s-a intamplat cu podul peste Dunare de la Giurgiu – Russe, denumit la momentul construirii sale „Podul Prieteniei”, dar și cu autostrada care leaga Capitala de Litoral, numita „Autostrada Soarelui”. In acest context, Primaria și Consiliul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

