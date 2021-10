Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Carmen Holban a votat, astazi, in Parlament, moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Parlamentarul a postat un mesaj Post-ul Carmen Holban, mesaj dupa caderea Guvernului: „Superman” Cițu, OUT! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ieri, Simona Halep s-a cununat civil cu iubitul ei, Toni Iuruc, iar WTA a avut un mesaj surprinzator pentru jucatoarea romanca, chiar in limba romana. WTA, mesaj surprinzator pentru Simona Halep și Toni Iuruc Evenimentul fericit din viața Simonei Halep nu a trecut neobservat de site-ul oficial al circuitului…

- Postare haioasa și ironica a celebrului preot catolic Francisc Doboș, la adresa celor care fac greșeli de limba romana: „Dumnezeu nu aude cra-tim-ele și virgule,le puse, anapoda”. „Doamne! Aju-ta,te la gramatica și vocabular!”, iși intituleaza postarea pe Facebook fostul purtator de cuvant…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, cu prilejul Zilei Limbii Romane, prin care a subliniat rolul de liant al acesteia este „mai important ca niciodata” in disapora si i-a felicitat pe cei care contribuie in domeniul literar, al stiintei si al cercetarii, in spatiul academic ori editorial,…

- Astazi, Republica Moldova sarbatorește Ziua Limbii Romane. Cu un mesaj de felicitare a venit și Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. „Îmi doresc ca limba româna sa devina numitor comun pentru toți cetațenii Republicii Moldova, oricare ar fi limba lor materna, și…

- "Limba romana este patria mea - Nichita Stanescu Azi, de Ziua Limbii Romane, mai mult ca oricand, imi revin in minte versurile poetului care considera ca limba noastra este “Dumnezeiesc de frumoasa”.“A vorbi despre limba in care gindești, a gindi – gindire nu se poate face decit numai intr-o limba –…

- In numele Ambasadei SUA la Chișinau, insarcinatul cu afaceri ad itterim, Laura Hruby, a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.„Vreau sa va felicit pe toți cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.

- Ministrul sanatații din Austria, Wolfgang Muckstein, face un apel catre diaspora din Romania sa se vaccineze. Fiecare vaccin conteaza, spune oficialul de la Viena intr-un mesaj transmis in limba romana.