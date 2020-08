Şefa guvernului finlandez, Sanna Marin, se izolează la domiciliu Sefa guvernului finlandez, Sanna Marin, a anuntat marti ca va efectua un test pentru coronavirus si ca va lucra de acasa dupa ce a prezentat usoare simptome ale unei infectii respiratorii.Politiciana in varsta de 34 de ani a facut acest anunt pe Twitter. Citeste articolul mai departe pe publika.md…

Sursa articol si foto: publika.md

