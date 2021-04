Șefa executivului european, Ursula von der Leyen, s-a vaccinat joi împotriva Covid-19, afirmând ca întreaga campanie europeana va fi accelerata în perioada urmatoare ca urmare a primirii de noi tranșe de vaccinuri. Pâna acum, 100 de milioane de doze au fost administrate în statele UE.



Președintele Comisiei Europene a scris pe twitter ca se bucura sa primeasca prima doza a vaccinului, dupa ce a fost depașit pragul de 100 de milioane.





