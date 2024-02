Stiri pe aceeasi tema

- Un sef al mafiei italiene care a evadat anul trecut dintr-o inchisoare de maxima securitate folosind lenjerii de pat a fost capturat in Franta, anunta autoritatile, conform CNN, citat de news.ro.Marco Raduano, seful de 40 de ani al mafiei Gargano din regiunea Puglia din sudul Italiei, a fost surprins…

- Liderul unui grup mafiot italian, Marco Raduano, prezentat drept "periculos" pe site-ul celor mai cautate persoane din Uniunea Europeana, a fost arestat joi in departamentul Haute-Corse (Franta), au anuntat vineri autoritatile franceze si italiene, relateaza AFP.

- Aflat sub presiunea protestelor agricultorilor, care au amenintat ca incepand de luni vor „asedia” Parisul, guvernul presedintelui francez Emmanuel Macron a acuzat duminica ceea ce a numit practicile de „concurenta neloiala” ale unor parteneri din UE, precum Spania sau Italia, relateaza agentiile France…

- Escrocheriile cu ulei de masline au devenit o „practica obișnuita”, potrivit Europol, in contextul lipsei acestui aliment de pe piața și a prețurilor care au explodat. Autoritațile au confiscat 260.000 de litri de produse contrafacute in raiduri coordonate in Italia și Spania in noiembrie, scrie Euronews.…

- Potrivit datelor corectate in functie de variabilele calendarului si preturilor, PIB-ul a scazut cu 0,1%. Aceste rezultate sunt un pic mai bune decat previziunile Guvernului german si Fondului Monetar Interntaional (FMI), care preconizau o contractie a economiei germane de 0,4% si, respectiv, de 0,5%…

- Polițiștii din Spania și Italia au arestat 11 persoane și au confiscat peste 5.000 de litri de ulei de masline contrafacut, dupa ce a destramat o banda internaționala care ar fi incercat sa vinda uleiul drept echivalentul sau mai scump, de tipul uleiului virgin și extravirgin. Ancheta, efectuata de…

- Romania - Elveția, ultimul meci din preliminariile EURO 2024, a fost lider de audiența marți seara. Și a stabilit un record in acest an. S-au calificat la Campionatul European din 2024: Germania, Belgia, Franța, Portugalia, Scoția, Spania, Turcia, Austria, Anglia, Ungaria, Slovacia, Albania, Danemarca,…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara a primit vizita unor experți internaționali din cadrul programului WELDI, program prin care orașele partenere invața cum sa integreze nou-veniții, refugiații și migranții. In urmatorii doi ani, instituția din subordinea Primariei Timișoara va colabora…