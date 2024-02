Stiri pe aceeasi tema

- Marco Raduano, in varsta de 40 de ani, șeful mafiei Gargano din regiunea Puglia din sudul Italiei, a fost surprins joi in fata unui restaurant de lux din Bastia, Corsica, unde era la masa, alaturi de o femeie, scrie News.ro care citeaza CNN.El a fost prins de aceeasi unitate anti-mafia care l-a capturat…

- Un sef al mafiei italiene, evadat dintr-o inchisoare de maxima securitate, a fost capturat in Franta, in timp ce se afla intr-un restaurant alaturi de o femeie. Marco Raduano, seful de 40 de ani al mafiei Gargano din regiunea Puglia din sudul Italiei, a fost arestat, joi, in timp ce se afla la masa…

- Joi dimineața, in Italia a inceput o operațiune majora impotriva mafiei. Informația este relatata de ANSA, scrie "Adevarul European". Operațiunea impotriva mafiei purtind numele de cod "Oleandro" se desfașoara in regiunile Campania, Toscana, Friuli-Veneția Giulia și in Sicilia, in special in orașele…

- Marcel Ciolacu a facut o gafa marți seara in plenul Parlamentului, in timp ce iși susținea discursul la dezbaterile pe bugetul de stat pe 2024. Premierul a enumerat Coreea de nord printre partenerii strategici ai Romaniei. „Da, vrem creșterea investițiilor straine, dar cu Germania și cu partenerii noștri…

- Napoli - FC Barcelona si Inter Milano - Atletico Madrid se vor confrunta in optimile Ligii Campionilor, conform tragerii la sorti de luni, potrivit news.ro.Partidele din optimile Ligii Campionilor, conform tragerii la sorti de luni:FC Porto (Portugalia) - Arsenal Londra (Anglia) Napoli…

- ”Aproximativ 73% dintre romani sustin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta iarna iar dintre cei care o vor face, circa 11,5% isi vor petrece vacanta de iarna in Romania, la munte, 7,5% vor petrece la rude/la tara, peste 6% pe litoralul romanesc si numai 2,6% o vor petrece in strainatate”, rezulta…

- Romania - Elveția, ultimul meci din preliminariile EURO 2024, a fost lider de audiența marți seara. Și a stabilit un record in acest an. S-au calificat la Campionatul European din 2024: Germania, Belgia, Franța, Portugalia, Scoția, Spania, Turcia, Austria, Anglia, Ungaria, Slovacia, Albania, Danemarca,…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara a primit vizita unor experți internaționali din cadrul programului WELDI, program prin care orașele partenere invața cum sa integreze nou-veniții, refugiații și migranții. In urmatorii doi ani, instituția din subordinea Primariei Timișoara va colabora…