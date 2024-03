Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa FADERE solicita Guvernului Romaniei sa elimine discriminarea cetațenilor romani din diaspora și sa elibereze carți de identitate tuturor romanilor care locuiesc legal in strainatate. MADRID, 25 februarie 2024 – Federația Asociațiilor de Romani din Europa (FADERE) saluta hotararea…

- Guvernul Romaniei a facut publice prin intermediul unui comunicat de presa, proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 22 februarie 2024Va prezentam in continuare lista completa a proiectelor: PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii…

- Vineri, 16 februarie 2024, are loc ședința Guvernului Romaniei. Din cele 17 de inițiative legislative nici din intamplare nu este vreuna care sa propuna eliminarea DISCRIMINARII romanilor și aplicarea Legii 154/2021 și pentru cei cuprinși la punctele c) și g). Exista in schimb o inițiativa a senatorului…

- Tinerii romani cu varste intre 18 și 35 de ani vor putea opta in mod voluntar pentru un stagiu platit de pregatire militara in cadrul MApN, in urma caruia la finalul caruia fie vor intra in completarea rezervei de mobilizare a Armatei Romane, fie vor putea opta sa intre intr-o selecție pentru a deveni…

- FRF a anuntat ca, incepand cu sezonul 2024-2025, va impune „regula 5+6“. Aceasta prevede ca gruparile din Superliga si Liga 2 sa aiba obligatia de a folosi minimum 5 jucatori formati la nivel national pe intreaga durata a unui meci. „Azi (marti – n.r.) s-a aprobat regula 5+6, care isi propune sa incurajeze…

- Guvernul a transmis un comunicat de presa privind actele normative adoptate in cadrul sedintei Guvernului Romaniei din 25 ianuarie 2024. Va prezenta in integralitate informarea pusa la dispozitie de la Guvern: PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.158 2020 pentru…

- Printre proiectele de acte normative care ar putea fi incluse in sedinta de Guvern de joi, 28 decembrie, se numara și unul de interes pentru cei care folosesc trotinete și biciclete electrice. Guvernul ar putea adopta, in sedinta de joi, proiectul referitor la modificarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea…

