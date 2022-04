Stiri pe aceeasi tema

- Paleontologi chinezi si canadieni au raportat o noua specie de reptila marina de mari dimensiuni, contemporana dinozaurilor, in sudul Chinei, informeaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. Studiul, publicat joi in jurnalul PeerJ, descrie mai multe oase de vertebrata descoperite in calcar, in regiunea…

- Municipalitatea timișoreana pregatește un nou studiu de fezabilitate, de aceasta data in cooperare cu Universitatea de Științe Agricole a Banatului, pentru readucerea la viața a Gradinii ZOO a orașului. La cererea insistenta a publicului și pentru ca nu dorește o ”fușereala”, aceasta va fi redeschisa,…

- Cercetatorii britanici au demonstrat, intr-un studiu, ca exercitiile fizice precum aerobicul si antrenamentul de forta sau rezistenta au ajutat oamenii cu astm. „A fi activ fizic este recomandat pe scara larga persoanelor cu astm bronsic. A face mai mult de 150 de minute pe saptamana de activitate…

- Trecut aproape neobservat din cauza zgomotului asurzitor al razboiului de la granița, studiul suedez care arata ca ARN-ul mesager din vaccinul anti-Covid modifica ADN-ul confirma, de fapt, ipotezele lansate de medicii romani in urma cu un an. Rezultatele experimentelor din laborator ale suedezilor sunt…

- Lectura psihologica a caștigat popularitate și la noi, iar carțile de dezvoltare personala au intrat rapid și in topul preferințelor cititorilor romani. Bookzone.ro are o gama variata de carti dezvoltare personala , destinate atat autocunoașterii, cat și mediului de afaceri, dar nu numai. Fie ca alegi…

- Potrivit unui studiu, persoanele cu hipertensiune arteriala care iau paracetamol au risc crescut de atac de cord și accident vascular cerebral. Medicii trebuie sa analizeze riscurile și beneficiile pentru pacienții care iau acest medicament timp de mai multe luni, spun cercetatorii de la Universitatea…

- Oamenii de stiinta germani au anuntat ca vor clona si vor creste in acest an porci modificati genetic, cu scopul de a realiza noi transplanturi de inima la oameni, informeaza news.ro. In luna ianuarie, primul transplant de acest tip a fost realizat in Statele Unite, de catre o echipa de la Universitatea…

- Cercetatori chinezi construiesc o "Luna artificiala" in cadrul unui centru de cercetare pentru o serie de experimente in conditii de gravitatie redusa, bazate pe magnetism, transmite sambata Live Science, potrivit Agerpres. Aceasta facilitate, ce urmeaza sa fie inaugurata oficial in cursul acestui…