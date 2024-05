Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 805. Danemarca, unul dintre principalii susținatori ai Kievului in timpul invaziei pe scara larga a Rusiei, a anunțat recent un sprijin militar suplimentar pentru Kiev.

- Armata ucraineana va trebui sa mobilizeze mai putini oameni decat se astepta initial pentru a respinge invazia Rusiei, a declarat vineri noul comandant al trupelor Kievului, generalul Oleksandr Sirski, citat de Reuters. Poziția lui Sirski este neașteptata, in contextul in care toți oficialii ucraineni…

- Armata ucraineana va trebui sa mobilizeze mai putini oameni decat se astepta anterior pentru a respinge invazia lansata acum doi ani de Rusia, a afirmat vineri comandantul-sef, generalul Oleksandr Sirski. In decembrie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca armata a propus mobilizarea a…

- Rusia a lansat in cursul noptii un puternic atac aerian asupra instalatiilor energetice din Ucraina, folosind diferite tipuri de rachete si drone de atac, relateaza Ukrainskaia Pravda, preluata de News.ro.

- Capitala Ucrainei, Kiev, a fost afectata de mai multe explozii azi-noapte, dupa ce Rusia a lansat un val de atacuri aeriene, scrie BBC. De altfel, toata Ucraina a fost plasata in alerta. Inclusiv Polonia anunța ca a activat fortele aeriene pentru a asigura siguranta spatiului aerian polonez, dupa ce…

- Apararea antiaeriana ucraineana a impiedicat un atac masiv cu drone al Rusiei in cursul noptii in centrul si sudul tarii, a transmis duminica armata Kievului, noteaza dpa. Dronele au fost lansate de pe coasta rusa a Marii Azov si din peninsula Crimeea. Potrivit armatei, 35 din cele 39 de drone lasate…

- UPDATE 15:10 Ucraina se retrage dintr-un punct strategic, pe care rușii se straduiesc sa-l cucereasca Ucraina desfașoara manevre in unele zone din orașul Avdiivka, pentru a retrage trupele in „poziții mai avantajoase”, iar in alte locuri incearca sa indeparteze trupele rusești, a declarat joi purtatorul…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si 18 au fost ranite in orașul rus Belgorod, intr-un bombardament pe care Moscova il imputa Kievului, a anuntat joi guvernatorul acestei regiuni situate la granița cu Ucraina. De partea cealalta, și Ucraina a fost ținta unui nou val de rachete rusești, dintre…