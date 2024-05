Gospodării inundate în Timișoara, după o ploaie torențială Codul galben de instabilitate atmosferica anunțat astazi pentru vestul țarii și-a facut simțita prezența in Timișoara, unde o rupere de nori a inundat mai multe strazi. „In contextul atenționarii cod galben de fenomene meteorologice periculoase, valabile in intervalul orar 13:20 – 15:00, pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara au intervenit cu trei autospeciale […] Articolul Gospodarii inundate in Timișoara, dupa o ploaie torențiala a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Drumul National 1 este blocat, marti dupa-amiaza, pe soseaua ocolitoare a statiunii Sinaia, in zona garii din oras. Carosabilul este acoperit cu apa in urma unei ploi torentiale si a scurgerilor de pe versanti. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, traficul este oprit pe DN 1 Ploiești –…

- A fost cod portocaliu de averse torențiale, duminica dupa masa, in unele zone ale județului Arad. Chiar daca avertizarea de cod portocaliu a fost emisa... The post VIDEO. Ploaie torențiala și grindina in județul Arad, in urma avertizarii de vreme rea. ANM a mai emis un cod galben appeared first on Special…

- VIDEO Ploaie torențiala cu grindina la Galda de Jos: Furtuna și ploi abundente in județul Alba anunțate de ANM pana la ora 15:00 VIDEO Ploaie torențiala cu grindina la Galda de Jos: Furtuna și ploi abundente in județul Alba anunțate de ANM pana la ora 15:00 O ploaie torențiala cu grindina și gheața…

- „La data mentionata, politistii Brigazii de Politie pentru Transportul Public, actionand pentru prevenirea si combaterea furturilor din buzunare, genti si posete, in statiile si mijloacele de transport in comun, au observat un barbat, al carui comportament afisat le-a atras atentia. Astfel, in jurul…

- Intervenție a pompierilor dupa ploaie torențiala la Sebeș. Apa a patruns in subsolul unei locuințe Pompierii din Sebeș intervin in municipiu, pentru inlaturarea efectelor furtunii și ploii torențiale de vineri dupa-amiaza. Aceștia acționeaza pentru evacuarea apei din subsolul unor locuințe situate pe…

- Elena Mateescu, directorul Administarției Naționale de Meteorologie, anunța schimbarea drastica a vremii. Romania este, in acest moment, sub avertizare cod portocaliu și cod galben de vreme rea. Sunt anunțate fenomene meteo extreme si au fost emise atenționari cod galben și cod portocaliu de vijelii…

- Meteorologii au emis luni dimineata o avertizare cod galben de vant pana marti dimineata in Banat, sudul Crisanei si Carpatii Meridionali, insa sunt anuntate intensificari ale vantului si in restul tarii. De marti dimineata, sunt prognozate precipitatii in estul tarii, insotite de rafale de vant. Codul…

- O explozie neurmata de incendiu s-a produs, sambata, intr-o locuinta din Timisoara, iar 3 adulti si 4 copii au reusit sa se salveze din locuinta. Nu exista informatii cu privire la persoane surprinse de daramaturi.”Astazi, 10.02.2024, la ora 14:21, am fost solicitati sa fim intervenim in urma unei…