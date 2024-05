padurile albesc in tacere, morții au uitat invierea departarea doare, dorul se risipește deodata cu fumul de țigara visele, ca și visurile amorțesc in cautarea implinirii nopțile nu se mai preschimba in zile ce-i de facut cand nimic nu mai seamana cu nimic? cand pe frontul marilor lupte, soldații inamorați se sting doar? cu mainile goale, la fel și picioarele, pier in numele dragostei curate și pașnice e vremea, Doamne! se cade sa-i lași in brațele iubitelor sa cada caci cei muriți, cei iubiți uita invierea așa am aflat zilele acestea, cand de atata așteptare padurile-au albit in tacere, fara…