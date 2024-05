Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden va primi marți, la Casa Alba, pe omologul roman Klaus Iohannis. Aceasta intalnire are o semnificație aparte, marcand 20 de ani de cand Romania a aderat la alianța NATO. Consolidarea relațiilor bilaterale Intr-un comunicat de presa emis de Casa Alba, se menționeaza ca…

- Ministerul Transporturilor cauta in continuare solușii de finanțare pentru Autostrada Nordului. In acest moment,cConstruirea drumurilor de mare viteza nu beneficiaza de fonduri nici prin PNRR si nici de bani din alte proiecte europene. Pentru a construi Autostrada Mordului, Ministerul Transporturilor…

- Consiliile locale pot hotari acordarea unei reduceri procentuale a impozitului pe cladiri pentru persoanele fizice care au in proprietate o cladire situata in Romania si care fac dovada a cel putin trei donari de sange in cursul unui an calendaristic, se arata in Legea promulgata, marti, de presedintele…

- Intr-o postare de pe contul sau de Facebook, Adrian Nastase comenteaza despre candidatura lui Klaus Iohannis la șefia NATO și despre scopul acestei mișcari. Deși retras, mai de voie, mai de nevoie, din viața publica, fostul premier Adrian Nastase obișnuiește adesea sa iși expuna parerile despre anumite…

- Nu mai am nici o indoiala ca incurcatura din calendarul nostru electoral ține și de ambiția președintelui Iohannis de a mai prinde o dregatorie importanta. Una europeana, departe de parerile concetațenilor sai. „Dulapul” nostru și-a facut niște calcule și ele trebuie sa fi fost in spatele primei „adieri”…

- Cu toate ca a aparut recent in atenția publicului, devenind celebru aproape peste noapte, este astazi unul dintre cei mai puternici oameni din țara. Mulți il vad ca fiind cel care il poate inlocui la Palatul Cotroceni pe Klaus Iohannis, insa sunt puțini cei care reușesc sa il recunoasca in aceasta fotografie.…

- Intr-o recenta apariție la “Dialogurile Puterii”, un podcast marca Puterea.ro, Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din Romania, a venit cu o propunere indrazneața adresata guvernanților, in contextul in care țara se confrunta cu creșteri semnificative ale prețurilor la energie.…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan sustine ca presedintele Klaus Iohannis se numara printre liderii care au sanse sa obtina o functie europeana inalta dupa alegerile europarlamentare din luna iunie. Muresan nu exclude nici posibilitatea ca Iohannis sa ajunga presedintele Consiliului European, ca…