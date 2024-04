Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o zi, in urmatorii doi ani, toata lumea de pe glob va pierde o secunda din timpul lor. Momentul exact in care se va intampla acest lucru este influențat de oameni, potrivit unui nou studiu, deoarece topirea gheții polare modifica rotația Pamantului și schimba timpul insuși. Orele și minutele…

- Georgeta, partenera de viața a cantarețului George Nicolescu, a facut declarații in exclusivitate pentru Playtech Știri in legatura cu stingerea din viața a regretatului artist. „A murit in urma cu cateva ore. Nu prea mai putea in ultimele zile. A fost internat in spital, s-au complicat lucrurile si…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Nicoleta Nuca a vorbit despre viața ei. Nu mulți o cunosca pe artista cu adevarat! Iata cum este cantareața in viața de zi cu zi, dar și ce marturisiri a facut pentru emisiune!

- Au aparut primele imagini dupa atacul de la petrecerea cu vedete din Dambovița. Paramedicii au incercat sa salveze viața barbatului in varsta de 41 de ani din Targoviște, insa a fost in zadar, deoarece acesta era deja decedat. Iata ce fotografii au aparut de acolo, dar și ce se știe despre atacatori!

- Cercetatorii care au analizat astfel de furtuni spun ca este mai bine sa renunțam la umbrela și sa lasam ploaia sa ne ude bine pe cap. In acest fel, ne marim șansele de a scapa teferi daca ne lovește fulgerul.Un studiu realizat la o universitate din Germania a aratat ca apa de ploaie de pe scalp acționeaza…

- Un expert in cercetari anti-imbatranire a impartașit cele șase suplimente pe care le ia zilnic, care spera ca il vor ajuta sa aiba o viața lunga și sanatoasa, scrie Insider.Majoritatea experților sunt de acord ca este mai bine sa obțineți nutrienții de care aveți nevoie din alimente decat din suplimente.…

- Cand apare o dieta noua și cel puțin in aparența eficienta, aceasta devine moda cu mult inainte sa fie știința. Mai intai vin adepții, fanii, trendul și sfaturile pe rețele de socializare, și abia mai apoi studiile științifice care o confirma sau nu. Cel mai recent fenomen (deși unul nu nou, cat recurent)…

- Au trecut zece ani de la tragedia din Munții Apuseni, dar multe intrebari au ramas și acum fara raspuns. Romanița Iovan a facut dezvaluiri dureroase despre ultimele momente din viața celebrului pilot, care a reușit sa aduca aeronava la pamant fara ca niciun pasager sa iși piarda viața din pricina impactului.…