- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucuresti si Universitatea Politehnica din Bucuresti ocupa primele trei locuri in Metarankingul National pe anul 2023 al institutiilor de invatamant superior, care a fost publicat miercuri de Ministerul Educatiei.

- “Oradea face un pas semnificativ in conectarea la reteaua internationala de transport aerian, prin legatura cu Varsovia, capitala Poloniei, cel mai mare hub din Europa central-estica, cu zeci de destinatii din Europa, Statele Unite ale Americii, Canada si Asia. Zborurile pe ruta Oradea – Varsovia vor…

- A cincea editie a Festivalului Filmului Palestinian, organizat de Centrul Cultural Mahmoud Darwish sub patronajul Ministerului Culturii din Palestina si al Ambasadei Statului Palestina in Romania, va avea loc intre 18 si 21 aprilie la Bucuresti si in 28 aprilie in Cluj-Napoca iar programul detaliat…

- Prof. Bogdan Duca a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele sociale. „A murit profesorul Daniel Barbu. Ieri, ma intalneam, intamplator, la Ateneu, cu profesorul ce mi-a deschis ochii și gustul pentru teologia ca teologie. Astazi aflu ca viața/moartea m-a desparțit de profesorul care m-a influențat…

- Tinerii liberali au demarat acțiunea Caravana Europa, cu care se vor deplasa in toata țara, pentru a sublinia importanța apartenenței Romaniei la Uniunea Europeana, pe fondul intensificarii unor mișcari anti-europene. Cu aceasta ocazie, la debutul campaniei care a avut loc la Cluj-Napoca, tinerii liberali…

- Indicele costului de trai a urcat in majoritatea orașelor din lume, iar Romania nu face excepție. De notat ca viața a ajuns mai scumpa in Cluj Napoca decat in București, in vreme ce Timișoara este cel mai ieftin mare oraș din țara. Citiți in continuare...

- ”Guvernul Romaniei a aprobat astazi proiectul de Hotarare de Guvern privind Cadrul referitor la finantarea unor proiecte care sunt destinate protejarii mediului inconjurator si combaterii schimbarilor climatice. Printre proiectele etichetate ca verzi sunt incluse cele legate de productia de energie…