- Fostul prim-ministru, Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), a venit cu o reacție dupa ce a fost pronunțata sentința de achitare in dosarul de spalare de bani in proporții deosebit de mari. „M-am așteptat la orice. Urmeaza sa vedem partea motivanta a sentinței”, a declarat…

- „Republica Moldova nu are obiective și planuri de dezvoltare pentru ca … o are pe Maia Sandu președinta. Iar ea are capricii și mofturi, de aceasta nu are nevoie de planuri”, afirma fostul premier, Vlad Filat. „Fara obiective și planuri, țara noastra ratacește intre trecut și prezent. Secata de conflictul…

- „Guvernul Maia Sandu nu construiește, ci darama. Maia Sandu nu cunoaște ce este demnitatea. Ea a adus in funcțiile de demnitate publica oameni lipsiți de demnitate și de omenie”. Declarația ii aparține liderului Partidului Liberal Democrat din Moldova, fostul premier Vlad Filat.

- Fostul premier, Vlad Filat, afirma ca alegerile prezidențiale din toamna vor fi puternic fraudate, la fel cum s-a intamplat și cu alegerile locale de anul trecut. „Singurul inters al Maiei Sandu este obținerea cu orice preț al celui de-al doilea, ori pierderea alegerilor inseamna prabușirea a tot ce…

- Dosarul in care fostul premier, Vlad Filat, este invinuit de spalare de bani, deschis inca in 2015, a intrat in faza finala. Sentința urmeaza sa fie pronunțata de catre magistrați pe data de 29 aprilie 2024. „Acest dosar a fost aruncat in instanța de judecata in 2019, inca in perioada „statului capturat”.…

- Fostul premier, Vlad Filat, a venit cu un comentariu privind ultimele declarații ale șefului SIS despre „implicarea Federației Ruse in procesele electorale din Republica Moldova”. „Musteața probabil astazi s-a trezit sa descopere America, sau apa calda, mai bine spus”, a declarat ex-premierul la emisiunea…

